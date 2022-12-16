Около 430 разрешений на работу такси было аннулировано с начала 2022 года

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C января текущего года арбитражные суды аннулировали 428 разрешений на ведение таксомоторной деятельности у перевозчиков в связи с тем, что водители оказывали услуги без минимального трехлетнего водительского стажа, а также неоднократно были замечены за нарушением правил перевозки пассажиров и становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Данный орган внимательно следит за тем, чтобы в такси работали квалифицированные водители со стажем не менее трех лет. Исчисление опыта вождения начинается с момента получения водительского удостоверения Российской Федерации.

При этом допускаются права тех государств, где русский язык используется в качестве официального. Водители с удостоверениями других стран являются нарушителями и не могут работать в таксомоторных организациях.

В МАДИ также призвали руководство подобных компаний допускать к работе водителей, соответствующих требованиям федерального закона о такси, поскольку недостаточный водительский стаж и другие серьезные нарушения могут отразиться как на качестве поездок, так и на безопасности водителя и пассажира.

В октябре стало известно, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации ГИБДД, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с показателями 2021 года.