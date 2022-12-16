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Алла Бут рассказала, как потеряла друзей из-за ареста мужа

Ирина Игнатенко
Общество
Алла Бут рассказала, как потеряла друзей из-за ареста мужа
Фото: РИА Новости

Алла Бут, жена Виктора Бута, осужденного в США по политическим мотивам и вернувшегося в Россию 8 декабря в результате обмена, рассказала в интервью «360», что ей пришлось пережить за эти годы, пока муж был в американской тюрьме.

Она призналась, что всегда верила в то, что муж вернется домой. Она отметила, что два чувства — надежда и вера — помогли ей выстоять все эти годы.

Женщина призналась, что первые пять лет стали для нее тяжелым испытанием.

— Для меня первые пять лет были самые тяжелые. Ни морально, ни психологически не была готова к тому, что вдруг у меня отберут мужа, — отметила она.

Алла Бут рассказала, что в тот период многие друзья отвернулись от нее. Женщина отметила, что разочаровываться в людях, которых ты считаешь друзьями, тяжело. Это было дополнительным ударом.

Россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

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