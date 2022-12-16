Журналисты РИАМО получили награду омбудсмена Подмосковья

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специальный корреспондент Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Мария Евсюкова заняла 1 место в номинации «Правовой ликбез» конкурса СМИ, проводимого Уполномоченным по правам человека в Московской области.

Заместитель главного редактора РИАМО Владимир Мокшин получил благодарность областного омбудсмена за внимание к освещению темы защиты прав человека и правозащитной деятельности.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с сотрудниками СМИ, которые освещают в своих работах темы защиты прав человека. Омбудсмен также встретилась с некоторыми героями журналистских материалов, в которых обсуждалась правовая помощь людям.

— Вы, как никто, всегда стараетесь рассказывать о проблемах наших жителей. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения. А также благодаря вашим материалам помогаете людям решать порой непростые жизненные ситуации, — сказала Ирина Фаевская.

Она отметила, что важно не просто защищать права жителей, но и не допускать их нарушения.