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Четверых экс-полицейских осудили за продажу сведений об умерших

Степан Жирнов
Происшествия
Четверых экс-полицейских осудили за продажу сведений об умерших
Фото: shutterstock

Кузьминский районный суд столицы признал виновными четверых бывших сотрудников полиции в получении взяток от ритуальных агентств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 16 декабря.

По версии суда, злоумышленники с ноября 2018 года по май 2020-го использовали служебное положение для получения информации о смерти граждан и местах обнаружения их тел через базы данных «Карточка происшествий 02» и «Оперативная сводка». Эти сведения подсудимые передавали сотрудникам ритуальных агентств за вознаграждение. Деньги перечислялись на счета знакомых и близких родственников полицейских. Таким образом фигуранты заработали от 225 тысяч до 460 тысяч рублей.

Однако их деятельность была раскрыта, и мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере».

По решению суда все фигуранты дела признаны виновными и приговорены к пяти годам колонии строгого режима. Помимо этого, после освобождения им еще три года будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти в органах МВД.

Других полицейских приговорили к тюремным срокам от 4,5 до 11,5 года по делу журналиста Ивана Голунова. Помимо этого, 9 декабря стало известно, что суд взыскал 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшего с МВД в качестве компенсации нанесенного ущерба.

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