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Депутат МГД Орлов: Привлечение частных средств для реставрации способствует сохранению объектов культуры

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Орлов: Привлечение частных средств для реставрации способствует сохранению объектов культуры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Практика привлечения частных средств для реставрации будет способствовать сохранению объектов культурного наследия. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— В столице стартовала работа по методу «открытой реставрации» на скульптурных композициях XIX века «Милосердие» и «Воспитание» работы русского скульптура Ивана Витали. Этот проект ведется на частные средства — инициатором стал Фонд исторических, культурных и образовательных инициатив имени Бецкого, — заявил политик.

Он также добавил, что данный фонд способствует активному развитию отечественной реставрационной школы, а также возвращению уникальных музейных экспонатов широкой публике.

Реализация подобной инициативы, по словам парламентария, привлечет внимание общества к истории Московского императорского Воспитательного дома и истории отечественной педагогики в целом.

Орлов напомнил, что на сегодняшний день в столице осуществляется большая работа как в сфере сохранения памятников архитектуры, так и в области воспитания нового поколения реставраторов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в конкурсе «Московская реставрация» приняли участие 42 объекта, из них 28 стали лауреатами.

Реставрация Мосгордума Москва
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