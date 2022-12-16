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Москвич погиб, пытаясь залезть на балкон собственной квартиры

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич погиб, пытаясь залезть на балкон собственной квартиры
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Холмогорская улица Карта всех событий

Мужчина забыл ключи от квартиры и погиб, пытаясь попасть в свою квартиру через балкон. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Трагедия произошла в четверг, 15 декабря, в жилом доме на Холмогорской улице. Мужчина вышел на прогулку с собакой, а когда вернулся к подъезду, понял, что забыл ключи в квартире.

49-летний москвич попросил соседей разрешить ему перелезть через их балкон на свой. Для страховки мужчина попросил своего друга принести автомобильный трос.

Импровизированная страховка не помогла. Перелезая, мужчина сорвался вниз. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, но к моменту их приезда мужчина скончался, сообщил «МК».

Еще два человека погибли в результате падения с балкона в Сочи. В доме старинной постройки обрушился балкон четвертого этажа. Трое человек, находившихся на балконе, упали. Двое погибли на месте, еще одного госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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