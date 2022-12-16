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Собянин рассказал об открытии нового Дворца бракосочетания в Южном Бутово

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал об открытии нового Дворца бракосочетания в Южном Бутово
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столичном районе Южном Бутове нового Дворца бракосочетания. Об этом он написал в своем микроблоге в пятницу, 16 декабря.

— В двух районах Бутово живут больше 300 тысяч москвичей. Рядом, на новых территориях Москвы, растут большие районы. По просьбе местных жителей мы построили здесь Дворец бракосочетания с красивыми интерьерами, — заявил глава города.

Первыми гостями дворца стали Александра и Михаил Костюткины, которые в этом году отмечают золотую свадьбу. Пара является активными участниками Центра московского долголетия «Щербинка». Известно, что данный центр также переехал в здание нового Дворца, где займет первый и второй этажи. Посетители в этом заведении смогут собираться в уютных гостиных, заниматься гимнастикой и танцами, а также рукоделием в специализированных творческих мастерских.

Также были открыты еще девять таких центров в районах Войковский, Солнцево, Коптево, Аэропорт, Богородское, Люблино, Проспект Вернадского, Ростокино, Южное Медведково, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал об открытии нового Дворца бракосочетания в Южном Бутово Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С прошлого года столичные центры «Мои документы» начали предоставлять услуги органов ЗАГС, с того времени их сотрудники приняли более 550 тысяч заявлений. Наиболее популярными среди москвичей стали услуги по получению повторных свидетельств.

Район Южное Бутово Москва Сергей Собянин
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