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Иностранца, подозреваемого в разбое в Москве, задержали в Саратовской области

Степан Жирнов
Происшествия
Иностранца, подозреваемого в разбое в Москве, задержали в Саратовской области
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Полицейские задержали в Саратовской области мужчину, который совершил разбойное нападение в столице шесть лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 16 декабря.

По данным ведомства, шесть лет назад несколько мужчин напали на 49-летнего прохожего на проспекте Андропова. Вооруженные пистолетом злоумышленники отобрали у москвича деньги, банковские карты и два мобильных телефона. Ущерб от их деятельности составил 12 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Поймать злоумышленников по горячем следам не получилось, но спустя шесть лет силовикам удалось установили личность одного из подозреваемых. Мужчину задержали в поселке Озинки Саратовской области. Им оказался 29-летний гражданин страны ближнего зарубежья. Его заключили под стражу.

Полиция продолжает розыск соучастников, а также выявление других эпизодов преступной деятельности группы.

Еще одно разбойное нападение произошло в столичном метро. Мужчине не понравилось, что пассажир, у которого злоумышленник отобрал телефон, оказал сопротивление. Агрессор выхватил нож и набросился на потерпевшего.

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