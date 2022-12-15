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Мужчина с ножом напал на пассажира в московском метро

Степан Жирнов
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Мужчина с ножом напал на пассажира в московском метро
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники Карта всех событий

В столичном метрополитене мужчина напал на пассажира с ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 15 декабря.

По его словам, преступление произошло ночью в вагоне поезда, шедшего от станции «Жулебино» до «Котельников». Житель Подмосковья подошел к 22-летнему пассажиру и выхватил у него из рук телефон. Молодой человек оказал сопротивление и завязалась потасовка, в ходе которой 43-летний мужчина достал нож.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Потерпевший отбежал от нападавшего на безопасное расстояние и передал о случившемся машинисту. На следующей станции разбойника уже поджидал наряд полиции. Мужчину задержали, у него изъяли нож и украденный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В качестве меры пресечения фигуранту запретили совершать определенные действия.

Другое разбойное нападение произошло в Московской области. На мужчину напал собутыльник и отобрал 180 тысяч рублей.

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