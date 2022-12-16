Скончался сербский футбольный тренер Синиша Михайлович

Фото: shutterstock

Бывший главный тренер футбольных клубов «Торино», «Фиорентины» и сборной Сербии Синиша Михайлович скончался на 54-м году жизни в пятницу. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили на странице итальянской «Фиорентины» в Twitter.

Три года назад Михайловичу поставили диагноз «лейкоз крови». Тренер прошел курс лечения, после которого болезнь отступила, однако уже весной этого года болезнь вернулась. Несмотря на тяжелый диагноз, все это время Михайлович продолжал работать в качестве тренера.

Михайлович играл на позиции защитника. Футболист выступал в составе «Црвены Звезды», «Ромы». Наибольшую известность он приобрел в период сотрудничества с итальянским «Лацио», за который играл на протяжении шести лет с 1998 года.

Закончил свою спортивную карьеру Михайлович в 2006 году в составе «Интера». В качестве тренера Синиша Михайлович сначала работал со сборной Югославии, а затем — с командой Сербии и Черногории. Также он был наставником «Фиорентины» и «Сампдории». Последние три сезона специалист руководил «Болоньей», которую покинул в начале сентября этого года.