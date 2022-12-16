Грузчики в Домодедове вскрыли чемодан пассажирки и украли 600 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ЛУ МВД по аэропорту Домодедово

Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Сотрудники аэропорта «Домодедово» вскрыли чемодан пассажирки и украли из него 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России по аэропорту «Домодедово» в пятницу, 16 декабря.

О преступлении узнали после того, как хозяйка, улетевшая из Москвы, при получении багажа в пункте назначения обнаружила, что у ее чемодана повреждена крышка. Открыв его, она обнаружила пропажу 600 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛУ МВД по «Домодедово» провели оперативные мероприятия и вычислили подозреваемых. Ими оказались 38 и 40-летние жители Московской области, работавшие грузчиками в аэропорту. Именно они везли чемоданы в самолет, на котором улетала пострадавшая.

При обыске у подозреваемых обнаружили и изъяли часть украденной суммы. Остальное они успели потратить на собственные нужды.

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В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража в аэропорту произошла в столице 28 октября. Гражданин Узбекистана украл у пассажира телефон, после чего попытался с ворованной вещью покинуть страну.