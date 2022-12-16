Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Грузчики в Домодедове вскрыли чемодан пассажирки и украли 600 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Грузчики в Домодедове вскрыли чемодан пассажирки и украли 600 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ЛУ МВД по аэропорту Домодедово
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Сотрудники аэропорта «Домодедово» вскрыли чемодан пассажирки и украли из него 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России по аэропорту «Домодедово» в пятницу, 16 декабря.

О преступлении узнали после того, как хозяйка, улетевшая из Москвы, при получении багажа в пункте назначения обнаружила, что у ее чемодана повреждена крышка. Открыв его, она обнаружила пропажу 600 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛУ МВД по «Домодедово» провели оперативные мероприятия и вычислили подозреваемых. Ими оказались 38 и 40-летние жители Московской области, работавшие грузчиками в аэропорту. Именно они везли чемоданы в самолет, на котором улетала пострадавшая.

При обыске у подозреваемых обнаружили и изъяли часть украденной суммы. Остальное они успели потратить на собственные нужды.

Видео: Пресс-служба ЛУ МВД по аэропорту Домодедово

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража в аэропорту произошла в столице 28 октября. Гражданин Узбекистана украл у пассажира телефон, после чего попытался с ворованной вещью покинуть страну.

Подмосковье Аэропорты Аэропорт Домодедово Московская область МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте