Три автомобиля столкнулись на юге столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 декабря.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома № 129а.

Движение на участке дороги затруднено в сторону центра и осуществляется по одной полосе из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юге столицы в четверг, 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.

В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Сам виновник ДТП свою вину отрицает.