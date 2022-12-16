Водитель, сбивший насмерть пешехода на юге Москвы, не признает вину

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Россия, Москва, 3-й Павелецкий проезд Карта всех событий

Водитель, сбивший на юге Москвы троих человек, один из которых погиб, не признал вину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 декабря.

По ее словам, 35-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Однако водитель с обвинением не согласился и вину не признал. По его словам, он не нарушал ПДД и, увидев пешехода, попытался экстренно затормозить. В этот момент его машину занесло на тротуар.

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Авария, о которой идет речь, произошла в 3-м Павелецком проезде вечером в четверг, 15 декабря. Мужчина на BMW сбил пешехода, переходившего проезжую часть по специальному переходу. После столкновения автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил еще двоих граждан и врезался в припаркованную машину.

Один из пешеходов скончался в результате ДТП, двое других госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.