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Мужчина ограбил ребенка и пенсионерку на востоке столицы

Степан Жирнов
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Мужчина ограбил ребенка и пенсионерку на востоке столицы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Уральская улица Карта всех событий

На востоке столицы злоумышленник совершил два ограбления за один день. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО в пятницу, 16 декабря.

Сперва злоумышленник напал на ребенка в подъезде жилого дома на Новосибирской улице. Мужчина отнял у пострадавшего телефон и сбежал. Ущерб составил 1500 рублей.

После этого преступник зашел за двумя пенсионерками в подъезд дома на Уральской улице. В помещении мужчина ударил одну из пожилых женщин и отнял пакет с личными вещами и продуктами, которые бабушки купили на двоих. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

После обращений пострадавших в полицию сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого на Уральской улице. Им оказался 32-летний гость столицы. Один из похищенных телефонов он успел продать. Остальные краденные вещи мужчина использовал или выбросил.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу.

Другое подобное преступление произошло в центре столицы. Молодого человека избил и ограбил новый знакомый, с которым они впервые встретились незадолго до инцидента.

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