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Движение ограничили в районе улицы Малая Молчановка и Большого Ржевского переулка

Евгений Жуков
Город
Движение ограничили в районе улицы Малая Молчановка и Большого Ржевского переулка
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение по одной полосе на участке Большого Ржевского переулка будет частично закрыто в период с 12 по 20 декабря. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ограничение связано с осуществлением работ по реконструкции инженерных коммуникаций.

Помимо этого, в периоды с 21 по 29 декабря 2022-го и с 11 по 6 февраля 2023-го, а также с 25 февраля по 20 апреля будет закрыто движение по одной полосе на ряде участков улицы Малая Молчановка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

С 17 декабря по аналогичной причине движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения будут длиться до 31 марта 2023 года.

Транспорт Москва Ограничения
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