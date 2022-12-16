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Анджелина Джоли покинула пост спецпосланика УВКБ ООН после 21 года работы

Евгений Белоусов
В мире
Анджелина Джоли покинула пост спецпосланика УВКБ ООН после 21 года работы
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Актриса Анджелина Джоли покинула пост специального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, который она занимала с 2001 года. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили на официальном сайте организации.

— После более чем 20 лет самоотверженной работы с комиссией ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту насильственно перемещенных лиц во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человек, — говорится в заявлении.

Анджелина Джоли весной этого года побывала во Львове и пообщалась с беженцами. После этого на нее с критикой обрушилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она заявила, что страны Запада пытаются «перебить повестку» и отвести внимание мировой общественности от ситуации на заводе «Азовсталь». «Львовские каникулы» известной актрисы Анджелины Джоли — не исключение.

Захарова также сравнила деятельность Джоли с поступком российского артиста и общественного деятеля Иосифа Кобзона, который вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей.

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