Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Умеют только пиариться»: Захарова прокомментировала визит Джоли на Украину

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Умеют только пиариться»: Захарова прокомментировала визит Джоли на Украину
Фото: МИД РФ

Страны Запада пытаются «перебить повестку» и отвести внимание мировой общественности от ситуации на заводе «Азовсталь». «Львовские каникулы» известной актрисы Анджелины Джоли — не исключение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, всему миру уже стало понятно, что именно украинские военные не дают покинуть гражданским территорию комбината в Мариуполе. Для отвлечения внимания от «Азовстали» «гении западного пиара» звонят Джоли.

— Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД назвала действия стран Запада наивными и примитивными, а также сравнила деятельность Джоли с поступком российского артиста и общественного деятеля Иосифа Кобзона, который вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей.

Джоли и другие известные западные личности «умеют только пиариться», заключила Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.

Украина Анджелина Джоли Мария Захарова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте