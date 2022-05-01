«Умеют только пиариться»: Захарова прокомментировала визит Джоли на Украину

Фото: МИД РФ

Страны Запада пытаются «перебить повестку» и отвести внимание мировой общественности от ситуации на заводе «Азовсталь». «Львовские каникулы» известной актрисы Анджелины Джоли — не исключение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, всему миру уже стало понятно, что именно украинские военные не дают покинуть гражданским территорию комбината в Мариуполе. Для отвлечения внимания от «Азовстали» «гении западного пиара» звонят Джоли.

— Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД назвала действия стран Запада наивными и примитивными, а также сравнила деятельность Джоли с поступком российского артиста и общественного деятеля Иосифа Кобзона, который вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей.

Джоли и другие известные западные личности «умеют только пиариться», заключила Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.