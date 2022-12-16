Музей Победы представит 45 выставок в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов в следующем году. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Данные экспозиции будут открыты в главном здании музея на Поклонной горе, филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове.

— Следующий, 2023 год для нас особо значим чередой юбилеев крупных сражений, преломивших ход Великой Отечественной войны. Именно поэтому основным, якорным проектом в нашей деятельности мы решили сделать выставочный проект «Шесть ударов Победы», — рассказал директор Победы Александр Школьник.

Он также добавил, что данный проект представляет собой цикл из шести крупных выставок, которые повторят последовательность крупнейших событий 1943 года.

«Шесть ударов Победы» откроет выставка «Искра надежды», посвященная прорыву блокады Ленинграда, а завершит фотовыставка — «Vернуть мир в Киев». Помимо этого, в следующем году музей представит три художественные выставки — «Силуэты войны», «Утраченное детство» и «Преемники».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 15 по 23 декабря в городе впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». Специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники.