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Неизданная песня Бориса Моисеева появилась в Сети

Евгений Жуков
Общество
Неизданная песня Бориса Моисеева появилась в Сети
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Алексей Малахов, автор песни заслуженного артиста России Бориса Моисеева «В этот Новый год» рассказал о происхождении этой композиции, которая была записана за 10 лет до смерти знаменитости.

— Как-то Боря мне сказал, своим бархатным голосом: «Дорогой Алексей, есть ли у тебя песня про Новый год? Чтоб была доброй, мелодичной, и о любви», — сказал Малахов.

По его словам, Моисееву пришлась по душе это песня своей «простотой, душевностью и теплотой». Также Малахов рассказал, что запись проходила на студии Vi-Sound в Москве в октябре 2012 года.

В свою очередь директор и товарищ певца Сергей Горох отметил, что «творческое наследие» Бориса Моисеева поистине огромно.

— Мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни. Среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остается с нами, — передает слова Гороха издание «Комсомольская правда».

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября.

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