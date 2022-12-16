Foreign Policy: «Катастрофическая ошибка» Байдена из-за Грайнер стала победой для Путина

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Договор с Российской Федерацией об обмене предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, вне всяких сомнений, является поводом для радости, однако данное решение сделает уязвимыми всех граждан Соединенных Штатов, находящихся за границей. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил обозреватель издания Foreign Policy Максимилиан Гесс.

Автор статьи поделился мнением, что американское руководство в лице президента Джо Байдена «катастрофически ошиблось», предложив летом обменять Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана на Виктора Бута.

Колумнист отметил, что первой ошибкой Вашингтона стало решение отдать приоритет свободе баскетболистки, осужденной в России за контрабанду наркотиков. При этом куда более серьезным просчетом Гесс назвал согласие Белого дома на обмен гражданского лица, не имеющего никакого отношения к службам безопасности.

— Обмен Грайнер на Бута привел к более серьезному исходу, чем победа (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина. Это ослабило национальную безопасность США и сделало мир более опасным местом для американцев за границей, — заключил обозреватель.

История Бута получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».