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Минюст включил главреда Wonderzine Юлию Таратуту в реестр иноагентов

Евгений Белоусов
Общество
Минюст включил главреда Wonderzine Юлию Таратуту в реестр иноагентов
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него журналистку, главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Всего иноагентами были объявлены еще четыре физических лица и три организации. Так, в реестр попали сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич, предприниматель Дмитрий Давыдов.

В список иноагентов также вошли региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», следует из документа.

До этого Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым**.

Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований соответствующего закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

В Минюсте напомнили, что, согласно требованиям законодательства, юрлица подлежат включению в список, а создаваемые ими материалы, распространяемые на территории государства, подлежат обязательной маркировке.

* Организации признаны в РФ СМИ-иноагентами.

** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Минюст РФ Россия иноагенты
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