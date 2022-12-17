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Врач перечислила лекарства, которые обязательно должны быть в новогодней аптечке

Дарья Муромская

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Общество
Врач перечислила лекарства, которые обязательно должны быть в новогодней аптечке
Фото: shutterstock

Новогодние праздники — пора чудес и путешествий. Россиян ждут приятные хлопоты, выбор подарков и сборы чемоданов. Важно не забыть захватить с собой и «праздничную» аптечку. Что обязательно должно войти в ее состав, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина Мария Журавлева.

Врач отметила, что набор лекарств в аптечке сильно зависит от того, куда человек едет.

— Если вы путешествуете по России, то в любом курортном городе есть аптека и не одна, где можно приобрести все необходимое. Чуть сложнее с путешествиями за рубеж, где многие лекарства продаются по рецепту. Тут я бы советовала приобретать расширенную страховку, особенно если вы путешествуете с детьми, — объяснила Журавлева.

Специалист перечислила лекарства, которые обязательно стоит взять с собой в любом случае:

  • Лекарства при хронических заболеваниях. Если вы пьете какой-то препарат на постоянной основе, позаботьтесь о том, чтобы взять с собой достаточное количество.
  • Жаропонижающее — ибупрофен или парацетамол. Для малышей — свечи. Ребенку постарше больше подойдут сиропы.
  • Таблетки НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) для взрослых на случай головной или зубной боли.
  • Градусник — лучше электронный.
  • Солевые растворы для промывания носа и сосудосуживающие (капли в нос).
  • Ингалятор и беродуал, пульмикорт — если ребенок склонен к бронхообструкции.
  • Антигистаминные второго поколения — лучше в каплях (подойдут для всей семьи).
  • Средства пероральной регидратации (адиарин, регидро/регидрон) — на случай кишечной инфекции. На тот же случай — смекта или фосфалюгель.
  • Если, напротив, склонны к запорам — микролакс;
  • Солнцезащитные средства широкого спектра действия — если едете в теплую страну.
  • В лесу понадобятся репелленты.
  • Каламин, cica-спрей, алоэ-гель — любое средство на случай солнечного ожога.
  • Антисептик, пластырь, стерильный бинт — на случай ссадин и порезов.
  • «Снежок» — приложить к ушибу.

— Как дерматолог, я всегда везу с собой гормональный крем и мазь с а/б — фузидиевой кислотой. Эта комбинация выручает почти в 99 процентах случаев кожного ЧП, — добавила Журавлева.

По мнению врача, этого достаточно, чтобы позаботиться о себе в путешествии.

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