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Пропавшего Познера заметили на закрытой вечеринке в Москве

Юлия Курганова
Общество
Пропавшего Познера заметили на закрытой вечеринке в Москве
Фото: Youtube / Юзефович

Телеведущий Владимир Познер вернулся к работе на время новогодней «лихорадки». 88-летний журналист не мог упустить возможность заработать на проведении праздничных мероприятий. Правда, к их выбору он подходит с осторожностью. Похоже, что он не хочет, чтобы пресса освещала его присутствие в Москве.

Накануне знаменитость провел церемонию награждения журнала «Компания». На сцену он вышел в элегантном черном костюме и белой рубашке. Говорят, что именно на этом мероприятии ведущий трудился чуть ли не бесплатно (на дружеских условиях). Впрочем, расписание Познера забито другими закрытыми вечеринками, куда его позвали в роли ведущего.

— В этом году мэтр тележурналистики востребован как никогда. Безудержное веселье не в тренде, а вот облагородить ивент Познером — это красиво, хоть и дорого, — сообщил источник порталу «7дней».

Журналист давно не появлялся на публике, но и открыто не заявлял о своей эмиграции. Однако, по слухам, он много времени проводит за границей.

В конце октября Познер рассказал, что случилось с его авторской программой на Первом канале. По словам журналиста, он не дает никаких комментариев с начала специальной военной операции РФ на Украине.

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