Музей Победы и Музей жертв геноцида в Белграде обменяются выставками

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Столичный Музей Победы и Музей жертв геноцида в Белграде подписали меморандум о сотрудничестве 16 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе российского культурного учреждения.

Подписание проходило в рамках Российско-Сербского культурно-туристического форума в Белграде. С российской стороны свою подпись под документом оставила глава службы международного сотрудничества музея Анастасия Кретова.

В рамках сотрудничества музеи планируют совершить обмен выставками. Так, учреждения организуют совместную работу по сбору документов, фотографий и других материалов, а также обменяются музейными экспонатами и публикациями.

Предполагается также, что музеи будут проводить совместные научно-исследовательские разработки и содействовать в подготовке научных материалов друг друга.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовит 45 новых выставочных проектов в следующем году. Экспозиции будут открыты в главном здании музея на Поклонной горе, филиалах музея во Ржеве, в Красногорске и Жукове.