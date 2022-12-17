Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 71 километра МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 71-й километр Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне 71 километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с Новокуркинским шоссе. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте инцидента в настоящее время работают оперативные службы столицы.

Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

Из-за аварии движение транспорта осуществляется по двум полосам из пяти, подытожили в дептрансе.

Другое ДТП произошло на юге столицы в четверг, 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.

В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Автомобилист свою вину отрицает.