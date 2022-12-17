Эксперт назвала выгодные месяцы для максимальных отпускных в 2023 году

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Желающие получить больше отпускных в следующем году должны планировать отпуск на март, август или октябрь. Об этом рассказала глава HR службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

По ее словам, отпуск рассчитывается из среднего дневного заработка сотрудника. Расчетный период для исчисления среднего заработка составляет один год, поэтому дни отдыха оцениваются дешевле, нежели рабочие будни.

Поэтому если сотрудник хочет получить денежную выгоду, ему стоит выбирать месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2023 году такими месяцами будут март, август и октябрь, передает агентство «Прайм».

В конце года каждый работник надеется получить 13-ю зарплату. При этом положения о такой выплате в российском законодательстве нет. Что такое 13-я зарплата, когда и как она начисляется, а также кому она положена в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Понятия «13-я зарплата» в Трудовом кодексе (ТК) нет. В обиход оно вошло еще в советскую эпоху, когда руководство того или иного предприятия в конце года поощряло добросовестных сотрудников, выплачивая им премию, примерно равную окладу.