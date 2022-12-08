13-я зарплата в 2022 году: кому положена, когда и как начисляется

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В конце года каждый работник надеется получить 13-ю зарплату. При этом положения о такой выплате в российском законодательстве нет. Что такое 13-я зарплата, когда и как она начисляется, а также кому она положена в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое 13-я зарплата

Понятия «13-я зарплата» в Трудовом кодексе (ТК) нет. В обиход оно вошло еще в советскую эпоху, когда руководство того или иного предприятия в конце года поощряло добросовестных сотрудников, выплачивая им премию, примерно равную окладу.

— В наше время 13-я зарплата имеет такой же смысл: ее используют, чтобы стимулировать работников, и она также проходит как премия. Сам по себе термин, скорее, обывательский. То есть во внутренних документах организации он, как правило, не используется, — объясняет «ВМ» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Поскольку такая выплата проходит по разряду премий, положение о ней прописывается во внутренних документах организации (например, в положении о премировании) или непосредственно в трудовом договоре.

В бухгалтерии ее оформляют на основании приказа о поощрении работника (форма Т-11), в котором премируемый должен поставить свою подпись.

Кому положена, а кому нет

Списка профессий или должностей, гарантирующих выплату, нет. Обычно премию по итогам года получают бюджетники и сотрудники крупных компаний. Но такая практика может быть и на небольших предприятиях.

Так или иначе, решение о начислении 13-й зарплаты принимают руководители. При этом они учитывают ряд факторов. Среди них — эффективность сотрудников и финансовые возможности организации.

— Премия, согласно ТК, это право работодателя, а не его обязанность. То есть сотрудник не может ее потребовать, — подчеркивает Кофанов.

В большинстве случаев решение о премировании распространяется на весь коллектив. Иногда из списка на получение 13-й зарплаты могут исключить определенного работника. Так, лишиться премии может сотрудник, который:

не выполнил план на год без уважительной причины;

регулярно нарушал трудовую дисциплину;

допустил ошибку, приведшую к значительной потере доходов компании.

Получат ли премию декретницы и уволенные

Вышедшие в декрет сотрудницы считаются временно нетрудоспособными. Согласно 183-й статье ТК РФ, работодатель обязан выплачивать им только соответствующее пособие. Однако при желании организация вправе выдать декретнице и годовую премию.

Что касается уволившегося сотрудника, то он может рассчитывать на 13-ю зарплату при соблюдении двух условий:

ему положена годовая премия по трудовому договору;

выполнены все обязательства перед работодателем.

При этом начислить премию могут как при расчете сразу после увольнения, так и в конце года. В последнем случае с бывшим работником заключается дополнительное соглашение.

Когда выплачивается

По традиции 13-я зарплата выплачивается перед новогодними праздниками — в 10-х или 20-х числах декабря. Но работодатель может назначить и другие сроки выплаты годовой премии. Нередко начисления отсрочивают до апреля следующего года. В этом месяце компании подводят окончательные финансовые итоги минувшего года.

— Сроки выплаты премии прописаны в трудовом договоре. Она может быть привязана к какому-либо празднику или просто к определенной дате, — добавляет юрист.

Как рассчитывается

Каждая организация сама определяет формулу расчета 13-й зарплаты. Чаще всего она равна одной из следующих сумм:

части оклада или ему целиком;

проценту от среднегодового дохода;

фиксированной премии.

Также важно учитывать, что с 13-й зарплаты, как и с любой премии, удерживается 13-процентный подоходный налог.

Примеры начислений

Рассмотрим примеры начисления 13-й зарплаты для трех самых популярных форм расчета.

Фиксированная премия. Глава фирмы установил годовую премию для каждого сотрудника в зависимости от занимаемой им должности. Так, рядовой работник получит 30 тысяч рублей, управленец второго звена — 40 тысяч рублей, а топ-менеджер — 50 тысяч рублей.

Часть оклада. Руководство больницы решило, что размер 13-й зарплаты будет зависеть от оклада и стажа сотрудников. Медсестра со стажем работы меньше года получит в качестве премии четверть оклада; со стажем больше года — половину, больше трех лет — сто процентов. В свою очередь врачи со стажем работы до года получат половину оклада, больше года — 70 процентов.

Среднегодовой доход. Глава корпорации утвердил годовую премию в размере 20 процентов от суммарной зарплаты сотрудника. Менеджер N ежемесячно получал 80 тысяч рублей, всего за год он заработал 960 тысяч рублей. Размер премии для него составит 192 тысячи рублей.