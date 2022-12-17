Московский зоопарк пригласил жителей столицы на лекции и занятия о животных

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Праздничные мероприятия для москвичей старше шести лет и их родителей пройдут в столичном зоопарке с 24 декабря по 7 января.

Так, например, о животных, которые становились героями фольклора, гостям расскажут в рамках интерактивной программы «Животные — герои русских сказок». Она пройдет 24 и 25 декабря в 12:00 и в 13:30 соответственно.

Кроме того, 2 января в 12:00 в детском лектории состоится лекция «По следам Дерсу Узала». Она поведает о жизни диких животных.

4 января в 12:00 и в 14:00 палеонтолог Анна Гуторова прочитает лекцию «Теплый мех, лишний вес, полная кладовая и другие варианты успешной зимовки». Мероприятие также состоится в детском лектории.

6 и 7 января в 10:00 москвичей приглашают на занятия для тех, кто мечтает попробовать себя в роли профессиональных киперов. Дети узнают, как правильно ухаживать за карликовыми овечками и другими животными.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Деды Морозы из 14 российских регионов 5 января прибудут в Москву, где примут участие в трехдневной акции в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».