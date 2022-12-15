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Деды Морозы из 14 регионов приедут в Москву на фестиваль «Путешествие в Рождество»

Анастасия Колоскова
Город
Деды Морозы из 14 регионов приедут в Москву на фестиваль «Путешествие в Рождество»
Фото: Агентство по развитию регионального туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

Деды Морозы из 14 российских регионов 5 января прибудут в Москву, где примут участие в трехдневной акции в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Зимние волшебники расскажут о традициях празднования Нового года в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Республике Саха (Якутия), Башкортостане, Татарстане, Бурятии, Чувашии, Карелии, Удмуртии, Республике Коми, Мордовии, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. Каждый из этих регионов имеет своего Деда Мороза. К примеру, буряты называют его Сагаан Убген, башкиры и татары — Кыш Бабай, балкарцы и кабардинцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, свою символику и пользуются большим уважением среди земляков.

Пообщаться с Дедами Морозами москвичи и гости города смогут на нескольких площадках столицы. Так, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» волшебники проведут новогоднюю викторину о праздничных обычаях в разных регионах. В школе «Московских сезонов» будет организован мастер-класс для детей. Увидеть Дедов Морозов можно будет также на ВДНХ, ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал» и в специальном новогоднем поезде метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого туристический сервис Russpass опубликовал обзор, посвященный традициям встречи Нового года у разных народов России, главным героем публикации стал Дед Мороз.

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