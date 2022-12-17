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Для детей из регионов организуют новогоднюю туристическую программу в Москве

Полина Долганова
Город
Для детей из регионов организуют новогоднюю туристическую программу в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

У детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, появится возможность отправиться на автобусные экскурсии по Москве перед Новым годом.

Вместе с детьми полюбоваться достопримечательностями столицы смогут и их родственники.

В рамках экскурсии предусмотрена поездка по центральным улицам города. Ребята смогут увидеть Кремль, парк «Зарядье», здание МГУ и многое другое.

Сопровождать гостей будут профессиональные гиды, которые расскажут об истории столицы.

Экскурсии в рамках программы «Зимняя сказка» будут проходить до 27 декабря, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит сообщил, что открытки с теплыми пожеланиями москвичей передали участникам спецоперации и их семьям. Все желающие могут написать открытку в штабах «Москва помогает» до 8 января. На лицевой части открытки изображены зимние пейзажи города, а также елки, украшенные гирляндами, а на оборотной стороне можно написать слова поддержки участникам СВО и их семьям.

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