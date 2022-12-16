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Волонтеры передали открытки с теплыми пожеланиями москвичей участникам СВО

Лейла Алиева
Город
Волонтеры передали открытки с теплыми пожеланиями москвичей участникам СВО
Фото: Пресс-служба центра Мосволонтер

Открытки с теплыми пожеланиями москвичей передали участникам спецоперации и их семьям. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

— Вместе мы можем сделать маленькое чудо для детей новых регионов России и наших героев. Сегодня мы передали добрые открытки от москвичей участникам специальной военной операции. В них жители столицы пожелали военнослужащим здоровья, сил и побед, — рассказал он.

Все желающие могут написать открытку в штабах «Москва помогает» до 8 января. На лицевой стороне карточки изображены зимние пейзажи столицы, украшенные гирляндами елки или новогодние инсталляции, а на оборотной стороне можно написать слова поддержки участникам СВО и их семьям, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этот же день более 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина привезли детям и семьям участников спецоперации в Донецкую и Луганскую народные республики. Доставкой подарков занимались волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает».

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