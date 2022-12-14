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Первые семьи участников СВО прибыли в Москву по приглашению мэра для празднования Нового года

Александр Афонин

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Первые семьи участников СВО прибыли в Москву по приглашению мэра для празднования Нового года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первые 20 членов семей участников специальной военной операции на Украине прибыли в столицу по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина для празднования Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму в среду, 14 декабря.

— По приглашению мэра Москвы Сергея Собянина для участия в специальной новогодней программе в Москву начали приезжать семьи участников СВО из Чукотского округа, Ямало-Ненецкого округа, Магаданской области и Салехарда. Уже в столицу прилетели 20 членов семей, а в ближайшее время прибудут еще, — говорится в сообщении.

Для родственников военнослужащих будет организована специальная праздничная программа. Они смогут посетить Елку мэра Москвы, представления на катках ВДНХ и Парка Горького, другие мероприятия.

Кроме того, для семей участников СВО проведут дополнительную программу экскурсий «Зимняя сказка», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что более 30 тысяч первых новогодних подарков отправили детям из ДНР и ЛНР, а также семьям участников спецоперации в рамках акции «Москва помогает». Они будут переданы волонтерами в социальные учреждения новых регионов и лично родственникам.

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