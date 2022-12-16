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Более 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы привезли волонтеры на новые территории

Араз Салехов
Город
Более 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы привезли волонтеры на новые территории
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Свыше 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина привезли детям и семьям участников спецоперации в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Добровольцы передали подарочные наборы в гуманитарные и социальные учреждения, а также семьям участников специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Как уточняется, доставкой подарков занимались волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что первые 20 членов семей участников специальной военной операции на Украине прибыли в столицу по приглашению мэра Москвы для празднования Нового года. Для родственников военнослужащих будет организована специальная праздничная программа. Они смогут посетить Елку мэра Москвы, представления на катках ВДНХ и Парка Горького, другие мероприятия.

До этого представители партии «Единая Россия» организовали передачу гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей новых регионов.

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