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Андрей Бочкарев: Завершен первый этап строительства северного участка МСД от Покровской улицы

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: Завершен первый этап строительства северного участка МСД от Покровской улицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты завершили первый этап строительства северного участка Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый участок обеспечит выезд на будущую трассу Москва — Казань. Кроме того, по итогам строительства будет улучшена транспортная доступность районов Некрасовка и Косино-Ухтомский.

Заммэра добавил, что совокупная протяженность достроенного участка составляет около восьми километров.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, по итогам проверки специалисты Комитета оформили заключение о соответствии северного участка проектной документации.

Войстратенко также напомнил, что в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка недавно были достроены дороги для промышленной территории с технопарком «Руднево».

16 декабря Бочкарев рассказал, что строительная готовность эстакады-съезда, которая проляжет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр, составляет 80 процентов.

Строительство Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр (МСД)
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