Андрей Бочкарев: 4,3 тысячи москвичей переедут по реновации в Южном и Северном Бутове

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Изюмская улица Карта всех событий

В рамках программы реновации в столичных районах Южное и Северное Бутово 32 жилых здания подлежат расселению. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в этих домах проживает 4,3 тысячи москвичей.

Бочкарев уточнил, что на первом этапе переезду подлежат семь домов. В целях организации переселения было подобрано восемь площадок.

— По пяти адресам — на Изюмской, Феодосийской и Краснолиманской улицах уже ведется заселение жильцов. В Чечерском проезде и на Ливенской улице новостройки проектируются. А на Феодосийской улице ведется подготовка к строительству, — рассказал заммэра.

Он добавил, что с начала 2022 года специалисты подобрали 35 стартовых площадок.

До этого Бочкарев рассказал, что почти 30 тысяч человек получат квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации в этом году. По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, большая часть домов введена в эксплуатацию на севере и юго-западе столицы, по семь домов — на севере и юго-западе, еще шесть — на юго-востоке и юге.