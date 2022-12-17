Дети участников спецоперации из регионов России посетили музеи ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дети участников спецоперации стали гостями центра «Космонавтика и авиация» и исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ. Всего выставку посетили свыше 300 человек из разных российских регионов.

В центре «Космонавтика и авиация» гости смогли рассмотреть макеты спутников и познакомиться с историей космических путешествий благодаря экскурсоводам.

Также дети посетили экспозицию «Романовы», открытую в честь 300-летнего правления знаменитой династии.

Этот визит стал первым в рамках акции, которую проводит ВДНХ. Экскурсии планируется проводить с 17 по 27 декабря. В декабре на выставке примут родственников участников СВО из столицы и регионов, они смогут бесплатно покататься на самом большом катке Москвы и увидеть площадки Музейного города, передали на официальном сайте столичного мэра.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что пункты «Москва помогает», которые занимаются сбором новогодних подарков для жителей новых российских территорий и участников спецоперации, открыты во всех районах города.