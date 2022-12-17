Собянин рассказал о работе пунктов по сбору подарков для участников СВО «Москва помогает»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пункты «Москва помогает», которые занимаются сбором новогодних подарков для жителей новых российских территорий и участников спецоперации, открыты во всех районах города. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, всего в Москве работает более 40 таких площадок.

Горожане приносят игрушки для детей, а также открытки и теплые вещи для военнослужащих. На сегодняшний день было собрано более 21 тысячи таких подарков.

По словам Собянина, к акции уже присоединились больше тысячи волонтеров.

Пункты «Москва помогает» располагаются в парках и на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». 23 декабря ожидается открытие точек приема подарков на площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» и около главного входа на ВДНХ.

— Спасибо каждому, кто не остается в стороне и участвует от чистого сердца, — заключил глава города на своей странице в Telegram.

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации. Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.