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Москвичам рассказали, как город помогает участникам СВО перед Новым годом

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали, как город помогает участникам СВО перед Новым годом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В преддверии Нового года в Москве начались акции, которые направлены на поддержку участников спецоперации.

Так, например, в центрах «Мои документы» проходит акция «Письма для наших героев». Москвичи могут подписать и отправить открытки российским военным.

Кроме того, с 1 по 16 декабря в Москве проходила акция «Поделись теплом». В ней приняли участие свыше 10 тысяч человек, которые отправили военным более 8,5 тысячи теплых вещей.

Также в Cаду имени Н. Э. Баумана открылась благотворительная ярмарка. Посетить ее можно будет до 18 декабря. На ней участники проекта «Московское долголетие» представили изделия, сделанные своими руками.

В свою очередь сотрудники Московской службы психологической помощи в рамках акции «Сладкие подарки» отправили в зону СВО 240 килограммов конфет, рассказали на официальном сайте мэра города.

До этого сообщалось, что у детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, появится возможность отправиться на автобусные экскурсии по Москве перед Новым годом.

Вместе с детьми полюбоваться достопримечательностями столицы смогут и их родственники.

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