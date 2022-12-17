«Русские горки»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погоду на следующей неделе лучше всего описывают слова одного из персонажей советского фильма «Покровские ворота»:

— «Такая внезапная, такая противоречивая» — вот, собственно говоря, и главное определение погоды на будущей неделе.

Неделя начнется с мороза, который грянет в ночь на понедельник, 19 декабря. В этот день температура упадет до минус 10–15 градусов. Возможен небольшой снег. Его, по словам синоптика, на улице будет довольно много: за текущие выходные сугробы вырастут до 30–35 сантиметров.

Вторник, 20 декабря, также выдастся морозным — до минус 8 градусов. Затем в город придет непродолжительное потепление.

— В среду ждем вал теплого воздуха с запада, — говорит Шувалов. — Так, ночью 21 декабря будет минус 10 градусов, а днем — уже нулевая температура и осадки в виде мокрого снега или дождя.

В четверг и пятницу, 22–23 декабря, температура будет колебаться в пределах около нуля градусов. В эти дни будет пасмурно, также ожидаются небольшие осадки.

К выходным в город вновь придут морозы.

— Резкая смена погоды на протяжении недели — это настоящие русские горки. Мороз, потепление и снова мороз. По итогам недели на столичных улицах закрепится снежный, новогодний пейзаж, — заключил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что высота сугробов в столице в понедельник, 19 декабря, может достичь рекордного показателя 1941 года.