Постпред Крыма Мурадов назвал позицию Вашингтона по полуострову «объявлением войны»

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в субботу, 17 декабря, прокомментировал позицию руководства Соединенных Штатов по полуострову, а именно признание прав Киева на проведение военных операций на территории Крыма.

Политик назвал такое заявление «объявлением войны, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».

— Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется, — подчеркнул Мурадов.

Он также добавил, что посягательство на российские территории для жителей полуострова «равносильно призыву бомбить Вашингтон». Помимо этого, Мурадов напомнил американскому правительству слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка «не трогать Россию», передает РИА Новости.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что для реализации попытки захватить Крым Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако, по его словам, в данный момент подобная задача ей не под силу.