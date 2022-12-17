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Военком Подмосковья опроверг сообщения об увеличении срока срочной службы

Евгений Жуков
Общество
Военком Подмосковья опроверг сообщения об увеличении срока срочной службы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство обороны Российской Федерации не предлагает в данный момент каких-либо изменений, касающихся сроков военной службы по призыву. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

По его словам, правовое регулирование данного вопроса осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

— Статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев, — передает слова Астахова ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решение об увеличении в стране срока срочной службы до двух лет зависит от Минобороны.

По словам Пескова, в Кремле видят все заявления об этом, но собственной позиции по вопросу об увеличении срока службы нет, и обсуждения данной темы в администрации не ведутся.

3 ноября депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет.

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