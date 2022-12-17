Собянин рассказал о будущем станции Беговая на МДЦ-1

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станцией Беговая Московского центрального диаметра (МДЦ-1) ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров. В будущем станция станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) уже для двух диаметров. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

— Новый ТПУ соединит D1, D4 и одноименную станцию метро. Он улучшит транспортную доступность сразу трех районов столицы: Бегового, Хорошевского и Пресненского, — заявил мэр столицы.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

Он также добавил, что количество платформ на станции увеличат с двух до трех. На средней будет реализована кроссплатформенная пересадка — с одной стороны будут останавливаться поезда, следующие по первому маршруту МЦД, а с другой — по четвертому.

Также Собянин отметил, что в дальнейшем перемещаться между диаметрами и метро можно будет, не выходя на улицу, поскольку для этого будет возведен новый вестибюль, передает Telegram-канал главы города.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

До этого Сергей Собянин отметил, что на севере Москвы идет строительство ТПУ «Лианозово», в состав которого войдут станция метро, платформа МЦД-1 и остановки наземного городского транспорта.