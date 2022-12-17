Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вооруженные силы Российской Федерации в пятницу, 16 декабря, нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленному комплексу и обеспечивающим их объектам критической инфраструктуры Украины, связанной с энергетикой. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара была сорвана переброска грузов с иностранным вооружением и боеприпасами, а также было блокировано выдвижение резервов противника на участки боевых столкновений.

Помимо этого, Конашенков сообщил об остановке работы украинских оборонных предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что украинские и западные системы противовоздушной обороны на сегодня израсходовали значительное количество ресурсов по специально запущенным ложным целям, передает Telegram-канал оборонного ведомства России.

До этого сообщалось, что воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте