Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Вооруженные силы Российской Федерации в пятницу, 16 декабря, нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленному комплексу и обеспечивающим их объектам критической инфраструктуры Украины, связанной с энергетикой. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара была сорвана переброска грузов с иностранным вооружением и боеприпасами, а также было блокировано выдвижение резервов противника на участки боевых столкновений.

Помимо этого, Конашенков сообщил об остановке работы украинских оборонных предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что украинские и западные системы противовоздушной обороны на сегодня израсходовали значительное количество ресурсов по специально запущенным ложным целям, передает Telegram-канал оборонного ведомства России.

До этого сообщалось, что воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.