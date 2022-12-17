Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций

Фото: МИД РФ

Новый пакет антироссийских санкций, введенный на днях Евросоюзом (ЕС), будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие рестрикции — тотальное обострение уже существующих социально-экономических проблем в самой Европе. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также добавила, что подобный шаг со стороны консолидированного европейского руководства не привносит ничего принципиально нового в отношения России с ЕС.

— Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию, — заявила дипломат.

По ее словам, из-за таких решений Брюсселя европейцы уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией», передает официальный сайт МИД РФ.

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В опубликованном заявлении на сайте ЕС говорится, что новые рестрикции «направлены на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию».