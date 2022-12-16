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Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций

Евгений Жуков
В мире
Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.

Новость дополняется.

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