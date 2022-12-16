Девятый пакет санкций: какие сферы затронет и отразится ли на России

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Евросоюз согласовал девятый пакет санкции в отношении России. Он будет утвержден по письменной процедуре в пятницу, 16 декабря. Что вошло в новый пакет ограничений и как он повлияет на РФ — в материале «Вечерней Москвы».

Какие сферы затронут новые санкции

Персональные санкции

В девятый пакет санкций могут включить 144 россиянин. В их числе режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущие Марина Ким, Борис Корчевников и блогер Дмитрий Пучков. Также в список могут попасть четыре близких родственника предпринимателя Юрия Ковальчука, включая его жену Татьяну Ковальчук, а также две дочери и двоюродная сестра главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и другие депутаты, чиновники, губернаторы, военные.

Российские медиа

Новые санкции предположительно затронут ВГТРК, НТВ, НТВ «Мир», «Россия 1», REN TV, «Национальную медиа группу», АНО «ТВ-новости» и Фонд стратегической культуры, который в Евросоюзе связывают со Службой внешней разведки РФ.

Технологии

Более того, в девятый пакет могут включить запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям. Например, некоторые химикаты, электронику и нервно-паралитические вещества. А также запрет на экспорт двигателей для беспилотников на территорию нашей страны и в другие страны, которые могут передать их России.

Банковский сектор

Новые ограничения могут заморозить активы Московского кредитного и Дальневосточного банков. Кроме того, они затронут Всероссийский банк развития регионов. Всего в девятый пакет антироссийских санкций попадут 47 организаций.

Повлияют ли на ситуацию в стране

По словам политолога Юрия Светова, к новым санкциям нужно относиться скептически. Пакеты не выполняют необходимые функции, поэтому Евросоюзу приходится придумывать новые меры воздействия на Россию.

— Новые санкции отразятся так же, как и все предыдущие. Мы должны относиться с определенной долей скепсиса к этим пакетам. Евросоюз после начала специальной военной операции обещал ввести «мать всех санкций». Логично, что в других тогда не будет необходимости. Однако вводят каждый пакет, а через некоторое время оказывается, что он не выполняет своих предназначений. Он не блокирует Россию, — отметил эксперт.

Политолог считает, что девятый пакет санкций также не справится со своими функциями.

— Главный смысл антироссийских санкций — это отрезать нашу страну от внешнего мира, запретить совершать с нами торговые сделки. У европейских стран не получается это сделать. Они раз за разом принимают новые пакеты. ЕС обещал, что седьмой будет заключительный. Однако уже появился восьмой и девятый на подходе. Я думаю, что десятый тоже находится в разработке, — предположил политолог.

Эксперт также объяснил, как Россия может отреагировать на новые ограничения.

— Санкции могут затронуть болезненные вещи для России. Прежде всего, это могут быть поставки чувствительных элементов оборудования и разработок. Наша страна будет искать обходные пути, как и раньше. У России это успешно получается, — заключил Светов.