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Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после окончания конфликта на Украине

Евгений Жуков
В мире
Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после окончания конфликта на Украине
Фото: bundeskanzler.de

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Москвой по теме украинского конфликта. Об этом немецкий лидер заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung в субботу, 17 декабря.

— Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией, — подчеркнул политик.

Помимо этого Шольц заявил, что «если мы не будем говорить», то дипломатический вариант разрешения украинского кризиса «станет еще более маловероятным». Несмотря на это, глава немецкого государства не ответил на вопрос о своем потенциальном визите в Москву в следующем году.

При этом он предположил, что в долгосрочной перспективе по окончании конфликта взаимодействие с Москвой вновь станет возможным, но подчеркнул, что на данный момент время для этого не пришло.

10 декабря Шольц заявил о необходимости и впредь продолжать переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Украина Россия Переговоры Германия Олаф Шольц
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