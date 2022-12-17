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СК возбудил уголовное дело после массовой гибели журавлей в Ставропольском крае

Евгений Жуков
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после массовой гибели журавлей в Ставропольском крае
Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой гибели журавлей в Петровском районе Ставропольского края. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Уголовное дело было было возбуждено по признакам преступления по статье УК РФ «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия».

В пресс-службе СК отметили, что максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы на два года. В ходе проверок было выявлено, что в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа погибли не менее 800 серых журавлей, занесенных в региональную Красную книгу.

Помимо этого, на участке были обнаружены четверо мертвых зайцев и куропатка, сообщается на сайте ГУ СК по Ставропольскому краю.

До этого генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал, что на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено до 1700 особей погибших тюленей. В центре отметили, что признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено.

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