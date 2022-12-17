Ракова: COVID-19 и ОРВИ не повлияли на работу столичных поликлиник

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

COVID-19 и ОРВИ не повлияли на доступность и качество медицинской помощи в поликлиниках столицы. Об этом в субботу, 17 декабря, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы очень хотели изменить что-то в поликлиниках и дать врачам возможность работать в новой среде, — сообщила представитель мэрии.

Она также добавила, что сегодня в состоянии капитального ремонта находятся 132 поликлиники, что составляет треть от всех подобных медицинских учреждений города.

При этом, несмотря на волны коронавирусной инфекции и привычный сезон ОРВИ и гриппа, горожане не жалуются ни на доступность поликлиник, ни на качество оказываемых услуг. Подобную тенденцию Ракова охарактеризовала как успех.

Заммэра подчеркнула, что городское руководство постарается как можно быстрее завершить уже идущие ремонтные работы в поликлиниках и приступить к обновлению оставшегося поликлинического фонда, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Анастасия Ракова рассказала, что в следующем году в столице включат анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом в тариф обязательного медицинского страхования.