Москва первая в стране включит анализ снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В следующем году в столице включат анализ снимков искусственным интеллектом в тариф обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Внедрение искусственного интеллекта — это тема, которой Москва активно занимается, и мы очень активно продвигаемся в этом направлении. Со следующего года мы впервые в стране вводим специальный тариф в рамках ОМС на анализ рентгеновских снимков с помощью систем искусственного интеллекта, — рассказала она.

Таким образом в столице завершится первый этап внедрения в практическое здравоохранение и рутинную медицинскую практику сервисов цифрового зрения. Первым тарифом ОМС станет анализ маммографических снимков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столице расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта. Теперь нейросети будут выявлять на КТ-снимках признаки паракардиального жира, что в свою очередь поможет при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.